F1: test Bahrain, Verstappen comanda prima giornata davanti a Norris e Sainz

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Primo giorno di test in Bahrain per la F1 e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen già traccia la rotta, guidando la sessione anche la sessione pomeridiana, dopo quella di metà giornata. L’olandese ha chiuso con il tempo di 1.32.548 la sessione della mattina e a 1.31.344 quella del pomeriggio, migliorando il suo tempo anche in concomitanza con il calo della temperatura nel deserto di Sakhir. Dietro Vesrtappen si sono piazzate la McLaren di Lando Norris a +1.140 e la Ferrari di Carlos Sainz a +1.240. Il ferrarista ha percorso 69 giri, contro i 72 di Norris, dopo che Cherles Leclerc (64 giri) aveva corso nella mattinata come aveva fatto Oscar Piastri con la McLaren. Quarto miglior tempo per la Rb di Daniel Ricciardo, seguito da Pierre Gasly con l’Alpine, Stroll con l’ìAston Martin e Leclerc. Ottavo miglior tempo di giornata è stato dell’Aston Martin di Fernando Alonso, seguito da Piastri e Zhou, mentre la Mercedes di George Russell, unico pilota delle Frecce d’Argento a scendere in pista, ha chiuso con il 12esimo tempo.