F1: test Bahrain, Verstappen il più veloce a metà giornata davanti a Leclerc

Febbraio 21, 2024

Sakhir, 21 feb. – (Adnkronos) – L’olandese della Red Bull Max Verstappen è il più veloce a metà della prima delle tre giornate di test in Bahrain sul circuito di Sakhir, sede del primo Gp dell’anno in programma il 3 marzo. Il campione del mondo in carica gira in 1’32″548 precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’33″247). A seguire lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’33″385) e l’australiano della McLaren Oscar Piastri (1’33″658).