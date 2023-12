F1: ufficializzate le sedi delle 6 gare sprint del 2024

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le sedi che ospiteranno le sei Sprint del mondiale di F1 2024: Shanghai (Cina), Miami (Usa), Spielberg (Austria), Austin (Texas), San Paolo (Brasile), Lusail (Qatar). Azerbaijan e Belgio non ospiteranno più la Sprint (avranno un weekend tradizionale), al loro posto subentrano Cina e Miami come location di una doppia gara (Sprint sabato, Gran Premio domenica). La prima Sprint della stagione si svolgerà in Cina ad aprile 2024. Soltanto una delle Sprint si correrà in Europa, precisamente in Austria a fine giugno 2024