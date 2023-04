F1: Vasseur, ‘dobbiamo essere opportunisti e mettere a frutto i progressi’

Aprile 29, 2023

Baku, 29 apr. – (Adnkronos) – – “Non è stato un problema di degrado come Melbourne, abbiamo spinto troppo per tenere il passo di Perez. In gara sarà un’altra storia, ci sono due stint e con una temperatura diversa. Anche le mescole saranno differenti, giocheremo anche con la strategia. Il degrado danneggia chi sta dietro, ma se uno è davanti con aria pulita va meglio. Venerdì abbiamo provato le mescole dure, le medie non le abbiamo mai testate. Sarà comunque un’altra sfida”. Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur commenta così al microfono di Sky la gara Sprint della Rossa a Baku, con Charles Leclerc 2° e Carlos Sainz 5°, dopo una gara in cui le vetture di Maranello hanno lamentato ancora un forte degrado gomme rispetto ai rivali.

“La macchina era già migliorata a Melbourne, anche se non siamo andati a punti. In qualifica il passo era già buono. Ora dobbiamo essere opportunisti e mettere a frutto i progressi. Sappiamo che è una sfida poter vincere, Red Bull è in vantaggio per la velocità di punta a Baku. Perez con il DRS aperto era un razzo. Ma in gara saremo in lotta, perché sarà differente. Il parco chiuso tutto il weekend è lungo, ma dobbiamo migliorare qualcosa nella gestione delle gomme nei primi giri. Siamo in lotta, è la cosa più importante. Non è il circuito migliore, ma ci riproveremo”.