F1: Vasseur, ‘non soddisfatti ma difficile fare meglio’

Settembre 24, 2023

Suzuka, 24 set. – (Adnkronos) – “Non possiamo essere pienamente soddisfatti ma era difficile fare meglio oggi. la strategia è stata adeguata oggi e i punti sono stati positivi però l’obiettivo è avvicinare la Mercedes. Ritrovato il feeling di Leclerc con la vettura? Non è mai mancato e non l’aveva perso prima. Si sta parando di centesimi di secondo. Sarà una battaglia molto combattuta con Mercedes e McLaren, bisogna mantenere la calma, senza essere nè ottimisti che pessimisti”. Così Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, al termine del Gp del Giappone dove Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso al quarto e sesto posto. “La McLaren sembra avere qualcosa in più? Siamo così vicini che da una pista all’altra ogni team può avere un vantaggio -spiega Vasseur a Sky Sport-. Oggi abbiamo fatto i punti che potevamo fare, ora guardiamo avanti alla prossima gara. Noi seguiamo sempre la prestazione, in questo week end con qualche centesimo in meno si poteva andare in prima fila e sarebbe stata un’altra gara. Bisogna crescere passo dopo passo e vedere. In Qatar tra due settimane l’obiettivo è partire avanti”.