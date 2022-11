F1: Verstappen, ‘Brasile Gp fantastico, voglio la 15/a vittoria, la gara sprint non mi piace’

Novembre 10, 2022

San Paolo, 10 nov. -(Adnkronos) – “Il Brasile è fantastico, come le sue curve e l’atmosfera che si respira. Andare sul podio qui è molto bello e speciale”, scalda così i motori il campione del mondo Max Verstappen, che nella conferenza piloti a Interlagos ha anche parlato della possibilità d’incrementare il record di vittorie in una stagione. “Quindicesima vittoria, perché no, ci proverò e la macchina è forte per poterlo fare”, ha detto in proposito l’olandese della Red Bull.

Sempre nella conferenza di Interlagos, Verstappen ha poi risposto a una domanda sul format della Sprint, che in Brasile torna per la terza e ultima volta in questo Mondiale: “Non sono un grande fan della Sprint, non sembra che si corra davvero. Sai che non si può rischiare, non si vedono tanti sorpassi e per me non è particolarmente divertente”.