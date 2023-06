F1: Verstappen, ‘contento per la pole ma il week-end sarà molto lungo’

Giugno 30, 2023

Spielberg, 30 giu. – (Adnkronos) – “Oggi è stato difficile per via dei limiti della pista. Non lo facciamo apposta, ma con queste curve ad alta velocità e girando a velocità così alte è difficile giudicare dove sia la linea bianca con esattezza. Per questo in tanti sono stati puniti per essere andati oltre ai limiti. E’ diventata una lotta per la sopravvivenza. Alla fine abbiamo dovuto gestire e questo in qualifica ti toglie un po’ di gioia. Ma sono comunque contento della pole. Il weekend però sarà molto lungo”. Così Max Verstappen dopo la pole position nel Gp d’Austria.

“Limiti della pista? Qui è sempre complicato. Le macchine sono grandi e pesanti. Giudicare una linea così stretta, a queste velocità, è davvero difficile. Sappiamo che questo weekend è particolare per via del format. Sono contento per la giornata di oggi, ma domani sarà tutto diverso. La macchina è veloce, questo è l’importante”, aggiunge il pilota olandese della Red Bull.