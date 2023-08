F1: Verstappen, ‘correre in casa è speciale, voglio continuare a vincere’

Agosto 24, 2023

Zandvoort, 24 ago. -(Adnkronos) – Pronto a ripartire, per continuare a vincere. Max Verstappen ha parlato nella conferenza stampa del suo GP di casa, in Olanda, dove la Red Bull e il campione del mondo puntano ad allungare la striscia di vittorie consecutive: “La mia estate? Mi sono rilassato e ho passato il tempo con la mia famiglia -le parole del bicampione del mondo in carica-. Ho dormito parecchio, staccato abbastanza dal resto. Correre qui, in casa, per me rappresenta un grande appuntamento speciale. Di sicuro molto divertente. Vogliamo cercare di continuare a fare quanto realizzato nella prima parte della stagione, ma non si può dare nulla per certo. Record imbattibilità? In realtà guardiamo soprattutto a mettere la macchina migliore in pista, per vincere anche qui”.