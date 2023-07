F1: Verstappen insegue il primo successo a Silverstone, per Leclerc quote da podio

Luglio 6, 2023

Silverstone, 6 lug. – (Adnkronos) – Dopo la tappa in Austria, il mondiale di F1 riparte dal Gran Premio di Silverstone, pista dove Max Verstappen e Charles Leclerc non hanno mai vinto (l’olandese si è “limitato” a imporsi nella Sprint del 2021, che non rientra nella statistica). Secondo i betting analyst di William Hill e Scommessemania, dopo la prova di forza di Spielberg è sempre il campione della Red Bull il favorito, con le quote della vittoria che si attestano rispettivamente a 1,30 e 1,31.

Lontano il colpo del monegasco della Ferrari, proposto a 15, anche se gli analisti spingono per un altro podio, obiettivo a 2,25. Il rivale numero uno di Verstappen è sempre il compagno di scuderia Sergio Perez, comunque lontano a 8, mentre Lewis Hamilton si inserisce come terzo candidato a 12.

Il bis di Carlos Sainz, che lo scorso anno a Silverstone centrò il primo successo in carriera nel Circus, paga 26 volte la posta. Per lo spagnolo, sesto in Austria, la top 3 sarebbe invece un traguardo a 4,50. Per quanto riguarda le qualifiche, dietro al solito Verstappen (1,36) si inserisce ancora Charles Leclerc, che insegue la seconda pole position stagionale a 7,50. A seguire, ecco Perez a 11, Hamilton a 13, Alonso a 15 e Sainz a 19.