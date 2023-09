F1: Verstappen insegue il primo successo a Singapore, lontano in quota il colpo Ferrari

Settembre 14, 2023

Marina Bay, 14 set. -(Adnkronos) – Il mondiale di F1 fa tappa a Singapore, sede del sedicesimo GP stagionale. Nella stagione in cui sta riscrivendo ogni record, Max Verstappen punterà la prima vittoria sul circuito cittadino di Marina Bay, traguardo che si gioca tra 1,25 e 1,30 su William Hill e Betflag. L’olandese della Red Bull è praticamente senza rivali in quota, visto che la vittoria di Sergio Perez vale tra 8,50 e 10 volte la posta, mentre per Lewis Hamilton si sale tra 15 e 19.

Come riporta Agipronews, lontani i piloti Ferrari, con Charles Leclerc a 29 e Carlos Sainz a 34. I due, però, vedono incrementare le chance di pole position, centrata dal monegasco sia nel 2019 che nel 2022: entrambi vedono il primo posto sulla griglia di partenza a quota 11. Anche per la sessione del sabato comanda Verstappen a 1,40, con Perez a 8,50. Lontani i britannici Hamilton, che vede la pole a 15, e Lando Norris, a 17 come Fernando Alonso.

Singapore è anche nota per le numerose safety car, costrette a intervenire numerose volte nei precedenti Gran Premi: eventualità che in questo caso si gioca a 1,14.