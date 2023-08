F1: Verstappen, ‘messi bene per la gara, ho grande fiducia’

Agosto 25, 2023

Zandvoort, 25 ago. -(Adnkronos) – Grande fiducia. È questa la parola d’ordine di Max Verstappen dopo le prove libere del Gran Premio d’Olanda. Un venerdì ancora nel segno del pilota olandese che ha chiuso al primo posto le FP1 e al secondo le FP2. “Sono contento del bilanciamento, dobbiamo risolvere solo questo piccolo problemino a velocità media – spiega il pilota Red Bull – Siamo messi bene, la macchina ha un gran potenziale. Ho grande fiducia”. I riflettori per Verstappen sono puntati sulla McLaren che ha chiuso le FP2 al comando con Norris: “Sono sembrati veloci in ogni settore – ammette – sappiamo che in qualifica, in alcune situazioni, sono in grado di lottare con noi”. Verstappen ha poi elogiato i tifosi olandesi che hanno riempito le tribune già da oggi. Come l’anno scorso, infatti, sono attesi 305.000 spettatori nei tre giorni di attività in pista: “È fantastico vedere tutte le tribune arancioni – racconta Verstappen – I tifosi sono sempre lì a festeggiare tra una sessione e l’altra. Questo è incredibile e bellissimo da vedere”.