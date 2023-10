F1: Verstappen pronto a brindare al titolo, a 1,30 il 1° posto in gara e quello nella Sprint in Qatar

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – Ci siamo. Dopo la vittoria della Red Bull nel Mondiale costruttori, anche Max Verstappen è pronto a essere incoronato in quello piloti. Probabile che succeda già nel prossimo appuntamento a Losail, in Qatar, dove l’olandese ha bisogno di soli tre punti tra gara Sprint e gara “tradizionale” per brindare aritmeticamente al titolo. Le quote Snai non lasciano spazio a interpretazioni: sia il primo posto nella gara che quello nella Sprint sono offerti allo stesso livello, 1,30, con una voragine prima di arrivare al 12 di Norris e Perez per entrambe le lavagne. Leclerc e Sainz sono rispettivamente a 20 e 25 nella gara ed entrambi a 15 per la Sprint. C’è leggermente più partita, invece, nelle quote per le prove. Nelle libere, domina ovviamente Verstappen, a 1,85, con le Ferrari di Sainz e Leclerc entrambe a 5,50 e Norris a 7,50; nelle qualifiche, invece, c’è l’olandese a 1,45 con un terzetto formato da Sainz, Leclerc e Norris a 7,50. Per lo Sprint Shootout, che dà l’ordine di partenza della Sprint, Verstappen comanda infine a 1,45: distanziati Norris, Sainz e Leclerc, tutti a 8,00.