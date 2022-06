F1: Verstappen, ‘siamo stati fortunati per ritiro Ferrari ma la macchina oggi era ottima’

Giugno 12, 2022

Baku, 12 giu. – (Adnkronos) – “Avevo un ottimo passo e ho potuto prendermi cura degli pneumatici, cosa fondamentale qui a Baku. Sono riuscito a passare Sergio Perez per la leadership e poi siamo anche stati fortunati per il ritiro degli avversari. La macchina comunque oggi era ottima, avrei avuto tutta la gara davanti per superare Leclerc”. Queste le parole di Max Verstappen dopo la vittoria nel Gp dell’Azerbaigian a Baku che gli permette di consolidare la sua leadership in vetta alla classifica mondiale. “Sono felice del bilanciamento della vettura, abbiamo anche fatto doppietta, quindi è una bellissima giornata per noi”, aggiunge il pilota olandese della Red Bull che chiude parlando della prossima gara in Canada tra sette giorni. “Ogni weekend è diverso dall’altro. Bisogna essere precisi e stare attenti alle piccole cose perché in ogni gara tutto può cambiare“.