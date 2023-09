F1: Verstappen, ‘week-end incredibile, orgoglioso del titolo costruttori con Red Bull’

Settembre 24, 2023

Suzuka, 24 set. – (Adnkronos) – “Vincere qui è grandioso, è stato un week-end incredibile. La macchina ha funzionato alla perfezione con ogni mescola. Sono molto fiero di chi lavora con noi in pista e anche in sede, in fabbrica. Stiamo vivendo un anno incredibile, sono molto orgoglioso di tutti quanti. Ho avuto un po’ di pattinamento in partenza, ma è stato l’unico momento difficile. Per il resto ho avuto una gara lineare e tranquilla”. Lo dice il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen, dopo il successo nel Gp del Giappone, grazie al quale ha regalato il titolo costruttori alla Red Bull con sei gare di anticipo.