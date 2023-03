F1: Wolff, ‘ora siamo troppo distanti dalle Red Bull ma abbiamo fiducia per il futuro’

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – “Non posso essere molto soddisfatto di quanto stiamo raccogliendo in questo inizio di stagione. Siamo a 40 secondi da Perez senza la Safety Car, è davvero troppo! Inoltre, se ci fosse stato Verstappen davanti a tutti, il distacco sarebbe stato ancora maggiore”. Lo dice il team principal della Mercedes Toto Wolff, all’indomani del Gp dell’Arabia Saudita che ha visto le due frecce d’argento concludere al 4° e 5° posto con George Russell e Lewis Hamilton. “In ogni caso, avere chiara la situazione ci dà coraggio e fiducia per il futuro -aggiunge Wolff a ‘Speedweek’-. Ci siamo confrontati, abbiamo cercato di capire cosa non andasse e, quando sai che procedi verso la direzione sbagliata, fai di tutto per andare in quella opposta, ed è ciò che faremo d’ora in avanti”.