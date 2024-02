F1: Wolff, ‘Red Bull nettamente avanti ma speriamo di aver fatto una macchina veloce’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – “E’ stato un inverno molto impegnativo, sappiamo che è l’ultimo anno con noi di Lewis e ora vediamo se questa macchina è veloce come speriamo”. Così il team principal della Mercedes Toto Wolff nel giorno della presentazione della nuova W15. “E’ una macchina totalmente nuova, non solo dal punto di vista aerodinamico, ma anche all’interno ci sono stati tanti cambiamenti meccanici che speriamo la rendano più prevedibile e non difficile da guidare come è successo negli ultimi anni -aggiunge Wolff-. Abbiamo un po’ sbagliato l’approccio al nuovo regolamento anche se il bilancio degli ultimi dieci anni, con otto primi posti nei Costruttori e poi un terzo e un secondo, è positivo. L’obiettivo è consolidare la nostra posizione rispetto a Ferrari e McLaren e cercare di correre per il vertice, ma sappiamo quanto sia difficile. Il nostro principale avversario, la Red Bull, ha azzeccato tutto sin dall’inizio ed è difficile mettersi in pari ma è una bella sfida. Abbiamo cercato di comprendere cosa abbiamo sbagliato, sappiamo di avere davanti una montagna grande da scalare perché la Red Bull è nettamente avanti ma abbiamo due grandissimi piloti, gli uomini in fabbrica hanno dato tutto e speriamo di avere una macchina veloce, gli ingredienti per tornare davanti ci sono. L’obiettivo è fare un buon lavoro e speriamo già in Bahrain di avere indicazioni migliori rispetto al passato”.