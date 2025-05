Falcone: Braga, ‘fu sfida a democrazia, non smettere di combattere mafia’

23 Maggio 2025

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “La lotta contro la mafia non è finita, ma ha strumenti e metodi nuovi grazie a Giovanni Falcone. Non dimenticare la sua morte, quella di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta perché fu una sfida allo Stato e alla democrazia. Per questo non smettiamo di combatterla”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.