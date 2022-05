Falcone: Tajani, ‘è stato un esempio, caduto per un’Italia migliore’

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Giovanni Falcone è stato un esempio. La sua figura è un manifesto al coraggio. Per questo abbiamo voluto ricordalo, insieme a tutti i caduti nella lotta contro la mafia, anche alla convention di Forza Italia a Napoli. Il 23 maggio 1992, 5 quintali di tritolo squarciarono il cielo della legalità sopra Palermo. Quello fu il giorno di un nuovo inizio, tutta l’Italia capì che solo uniti si poteva sconfiggere la mafia, perché chi si mette contro lo Stato deve essere annientato”. Lo scrive su Facebook Antonio Tajani postando un video, in ricordo di Giovanni Falcone e di tutti i caduti nella lotta contro la mafia, trasmesso a Napoli durante la convention di Forza Italia. “La morte di Falcone ha significato infondere nella cultura italiana il seme della rivincita. Legalità e giustizia che sconfiggono la mafia. Quel seme ha germogliato e le future generazioni dovranno sempre ricordare questi straordinari Uomini, Eroi caduti per un’Italia migliore”.