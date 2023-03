Fallisce Silicon Valley Bank, a rischio stipendi startup

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar. (Adnkronos/Washington Post) – Il crac della Sillicon Valley Bank, la banca californiana di riferimento per le startup Usa, mette a rischio le stesse società. I dipendenti della startup Flow Health, scrive il ‘Washington Post’, non hanno ricevuto lo stipendio venerdì mattina. E i dipendenti di Flow Health, rileva il quotidiano Usa, “sono solo una piccola parte delle migliaia di persone che probabilmente saranno colpiti dallo straordinario fallimento della Silicon Valley Bank”. Si tratta infatti del secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti.

E le ripercussioni del crac di Svb, che è la sedicesima banca negli Stati Uniti, mettono a rischio alcune startup. I fondatori di alcune società, scrive il ‘Washington Post’, “temono di essere costretti a licenziare i lavoratori se il denaro detenuto dalla banca fosse stato congelato o perso. Grandi aziende come Roku, uno dei leader mondiali di piattaforme di video streaming e il produttore di videogiochi Roblox hanno avvertito gli investitori, che avevano centinaia di milioni in contanti depositati presso la Silicon Valley Bank, che potrebbero essere in pericolo. E alcuni fondi di Venture Capital hanno cancellato incontri programmati con le start-up, incerti sugli effetti a catena per il settore. Altre start-up hanno assicurato pubblicamente ai clienti di non essere esposti”.

La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) è stato nominato curatore fallimentare e le filiali della banca dovrebbero riaprire lunedì. La Fidc garantirà solo depositi fino a 250mila dollari. Le attività della banca ammontavano a più di 200 miliardi di euro e circa 175,4 miliardi di dollari di depositi totali alla fine di dicembre. Circa 42 miliardi di dollari sono stati prelevati dalla banca solo giovedì, secondo il Dipartimento per la protezione finanziaria e l’innovazione della California. La Silicon Valley Bank aveva rapporti con più della metà delle società, sostenute da venture capital negli Stati Uniti. “Se non ci sarà un rapido salvataggio della banca, le conseguenze potrebbero essere disastrose per molte start-up e per il più ampio panorama tecnologico”, ha affermato Garry Tan, Ceo di Y Combinator, uno dei più importanti incubatori di start-up della Silicon Valley.

Il crollo della Silicon Valley Bank arriva in un momento in cui le aziende tecnologiche stanno attraversando un periodo particolarmente difficile, con un calo delle contrattazioni e con decine di migliaia di licenziamenti annunciati. Dopo anni di rapida crescita, il settore ha rallentato. L’improvviso crollo di una delle istituzioni chiave del settore, scrive il quotidiano Usa, “sta alimentando i timori che la situazione economica del settore possa essere peggiore di quanto sospettato”.

“Ci sono un sacco di aziende che non possono pagare gli stipendi dei loro dipendenti perché i loro soldi sono bloccati in Ssv”, ha detto Brad Hargreaves, che ha co-fondato General Assembly ed è fondatore e Ceo di Common. “Penso che ci saranno licenziamenti causati da questo fenomeno”.

Fondata nel 1983, la Silicon Valley Bank ha sostenuto l’industria tecnologica durante gli alti e bassi degli ultimi quattro decenni. Durante il boom delle start-up seguito alla crisi finanziaria del 2008, la banca è cresciuta rapidamente, sfruttando la sua reputazione di soddisfare le esigenze di startup ambiziose in rapida crescita. Le aziende che hanno raccolto denaro dai venture capitalist lo hanno depositato presso la banca. Anche gli stessi venture capitalist si sono appoggiati alla banca per finanziare investimenti in nuove startup. E i lavoratori e i dirigenti del settore Usa hanno utilizzato la banca per la propria gestione patrimoniale personale e per finanziare mutui.

Il segretario al Tesoro Usa Janet L. Yellen ieri ha detto che stava monitorando la situazione e Cecilia Rouse, presidente del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, ha affermato che gli stress test bancari istituiti sulla scia della crisi del 2008 significavano che il sistema finanziario era pronto a “resistere a questo tipo di di shock”.

Roblox ha spiegato agli investitori che circa 150 milioni di dollari dei suoi 3 miliardi di dollari in contanti sono stati depositati presso la Silicon Valley Bank. Roku ha affermato che 487 milioni dei suoi 1,9 miliardi di dollari in contanti erano detenuti dalla banca. Il produttore di apparecchiature mediche iRhythm Technologies ha affermato che 54,5 milioni di dollari dei suoi 213 milioni in contanti e investimenti a breve termine erano detenuti da Svb. Parker Conrad, il Ceo del fornitore di servizi di pagamento Rippling, ha spiegato ieri in un tweet che alcune elaborazioni si sono bloccate perché la banca contribuiva a gestire i pagamenti. Rippling si è rivolta a Jp Morgan Chase e ha spiegato che avrebbe inviato denaro ai dipendenti entro lunedì al più tardi.