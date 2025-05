Falocco (Fond. Ecosistemi): “Green Deal tutela il nostro modello produttivo”

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il Green Deal non è un ostacolo per le imprese europee, ma una conferma e una tutela del nostro modello produttivo. Le regole ambientali e sociali che introduce valorizzano proprio la qualità delle produzioni italiane ed europee, storicamente basate su alti standard e su un uso efficiente delle risorse. Storicamente l’Europa è priva di risorse naturali e ha un modello sociale di riferimento molto elevato”.

Lo ha dichiarato Silvano Falocco, direttore Fondazione Ecosistemi – Forum Compraverde Buygreen, durante il Forum Compraverde Buygreen 2025, sottolineando il valore strategico delle norme contenute nel pacchetto europeo per la transizione verde.

“Strumenti come l’Ecodesign, il greenwashing, la normativa sul cosiddetto Dnsh (Do No Significant Harm) e il Green Public Procurement servono a proteggere le nostre imprese da concorrenze sleali che non rispettano gli stessi criteri”, ha concluso Falocco.