Famiglia: Bonelli, ‘cinismo da chi contrasta reddito cittadinanza e propone bonus’

Novembre 20, 2022

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Contrastano il reddito di cittadinanza perché non sanno cos’è la povertà sociale ma trovano i soldi per regalare 20.000 euro a chi si sposa in chiesa. È il cinismo al potere quello della destra che se frega della povertà e pensa di dissipare risorse pubbliche ignorando che oggi molte coppie vivono a casa con i genitori perché non hanno reddito e risorse per vivere da soli. Quella proposta dalla legga inoltre è assolutamente incostituzionale”. Lo afferma il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Verdi e Sinistra.