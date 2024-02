Famiglia: Bonetti, ‘bonus discriminatorio, meglio assegno unico’

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Io continuo a ritenere questa misura inefficace ai fini di dare un impulso al lavoro femminile e discriminatoria nei confronti delle tante madri che non potranno ricevere alcun beneficio perché hanno un contratto a tempo determinato o lavorano come partite Iva o lavoratrici domestiche. Abbiamo proposto più volte al Governo, senza essere ascoltati, di usare le stesse risorse per aumentare l’assegno unico universale che sarebbe andato a tutte le lavoratrici madri e non solo a quelle privilegiate da questa misura, lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato”. Lo scrive sui social Elena Bonetti, vicecapogruppo alla Camera di Azione-Per-Renew Europe.