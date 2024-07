Famiglia: Braga (Pd), ‘reddito per non abortire misura demagogica, un ricatto’

3 Luglio 2024

Roma, 3 lug (Adnkronos) – “Un reddito per chi decide di non abortire non è un modo di applicare la 194, ma una misura demagogica che non rispetta la scelta della donna. La proposta del senatore Gasparri non sostiene la maternità ma mette ancora una volta in discussione l’autodeterminazione con un ricatto”. Lo dice Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati.

“Invece di proposte senza senso – per cui una donna in stato di bisogno che sceglie di evitare di abortire avrebbe diritto al reddito di maternità, mentre una donna in difficoltà che decide di fare un figlio, no – dia piuttosto consigli alla Premier Meloni, perché sostenga il contributo per le spese di babysitting e il congedo paritario obbligatorio proposte dal Pd”, aggiunge Braga.