Novembre 20, 2022

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Il bonus nozze non fa parte della manovra, fa parte di una proposta di legge che ha presentato un deputato. Non credo che sia mai passato in mente a palazzo Chigi di dare un premio a chi si sposa in chiesa piuttosto a chi si sposa in Comune”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di ‘Zona bianca’ su Retequattro.