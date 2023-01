Famiglia: Fontana, ‘urgente sostegno a genitori per favorire natalità’

Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Dietro la crisi demografica italiana, che non poco grava sul nostro bilancio previdenziale, vi sono cause complesse. Tra queste, sottolineo le difficoltà per i giovani a formare una propria famiglia sia per motivi economici, connessi anche al tardo inserimento nel mondo del lavoro, sia per la difficile conciliazione tra tempo di lavoro e tempo per la famiglia. La realizzazione di nuovi asili nido e la previsione di misure, anche economiche, a sostegno della genitorialità non può essere oltremodo rinviata. Il futuro dei nostri giovani e dunque del nostro Paese passa anche da qui”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del rapporto “Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2021”, curato dal Centro studi e ricerche di itinerari previdenziali.