Famiglia: Fratoianni, ‘meccanismo assegno unico rischia di non funzionare’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il modo con cui ne parliamo, e le misure che seguono questa discussione dalla parte della destra di governo sono sbagliate, continuiamo a prenderla dal lato sbagliato. Hai voglia a detrazioni, a riorganizzare le detrazioni; sono bonus in altra forma, Meloni ha detto ‘basta con i bonus’, ma il bonus si può intendere in tanti modi. Il punto è che in questo paese manca una politica organica che favorisca la natalità, perché le persone tornino con fiducia a fare figli, perché di questo parliamo”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite a Start su Sky Tg24.

“Le persone sono angosciate da un futuro precario, incerto, da stipendi bassi e dall’assenza di servizi – ha proseguito -. Siamo su un terreno che non affronta il nodo di fondo. Perché devi dare l’assegno unico? Perché devi intervenire su quel fronte e non riesci a intervenire in modo strutturale attraverso un elemento di programmazione sulle tante questioni che alla fine fanno la differenza?”.

“In quel modo tu stai dicendo io non sono in grado di darti una risposta, su tutto quello che ha a che fare con la vita delle persone normali di questo paese, quelle che fanno i conti con le cose di tutti i giorni, quindi che faccio; ti do qualche soldo in più in modo che tu te le possa comprare. È un meccanismo che alla lunga rischia di non funzionare”, ha concluso Fratoianni.