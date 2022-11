Novembre 20, 2022

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “La proposta di legge a mia prima firma, volta a incentivare il settore del wedding, che per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi, durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a tutti i matrimoni, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure no”. Lo annuncia il vicecapogruppo della Lega, Domenico Furgiuele, primo firmatario della proposta di legge in questione.