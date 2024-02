Famiglia: Gardini, ‘bonus mamma altro impegno mantenuto da Governo’

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “È operativo il bonus mamma. Da questo mese le madri lavoratrici con due o più figli troveranno 500 euro in più nella busta paga, che diventano 3mila euro per tutto il 2024. È una delle misure previste dal Governo Meloni nella legge di Bilancio, un altro impegno mantenuto per sostenere la maternità”. Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.