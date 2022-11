Famiglia: Marrazzo (Lgbt), ‘bonus non possono discriminare’

Novembre 20, 2022

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “La proposta fatta oggi dalla Lega che consentirebbe di ricevere un bonus fino a 20mila euro per chi sceglie esclusivamente il matrimonio religioso in chiesa non rispetta la Costituzione. La Costituzione prevede che l’Italia sia uno stato laico e questo lo ricordiamo sia a Salvini che al Governo. Quanto proposto è inaccettabile e irrispettoso della Costituzione, pertanto ci auguriamo che questa proposta sia cancellata altrimenti attueremo tutte le azioni possibili per evitare che la proposta passi. Si tratta di una vera e propria interferenza inaccettabile verso la laicità dello Stato, i bonus non possono discriminare tra religiosi e laici”. Lo afferma Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay Lgbt+, solidale, ambientalista, liberale.