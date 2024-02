Famiglia: Mieli (Fdi), ‘su bonus altra promessa mantenuta’

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Da oggi in poi oltre 700mila donne, impegnate quotidianamente a conciliare il lavoro con la maternità, riceveranno un notevole contributo economico in più direttamente in busta paga. Si tratta di 500 euro al mese. Questo, grazie all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fortemente voluto dal Governo Meloni in legge di Bilancio. Un’altra promessa mantenuta a sostegno delle famiglie e delle donne”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli.