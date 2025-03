Famiglia: Zanella, ‘proposta Franceschini interessante e condivisibile’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “E’ una proposta interessante e condivisibile, sicuramente guarda molto in là. Vista la difficoltà che abbiamo avuto a far passare il doppio cognome, quello materno e paterno, possiamo immaginare il percorso fatico di questa proposta ! In ogni caso valuterò se presentarla anche alla Camera, si tratta di operare un taglio simbolico potente che va condiviso”. Così la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella, commentando il Ddl Franceschini sul cognome delle madri.