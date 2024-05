Family Business Forum, Anghileri: “Aziende italiane siano messe in condizioni di crescere”

10 Maggio 2024

Lecco, 10 mag. – (Adnkronos) – “Fondamentale è affrontare il passaggio generazionale e farlo per tempo, condividendo i valori non solo tra i membri della famiglia ma anche in tutti i settori. E che sia chiara la governance e chi fa cosa, sia all’interno che nei confronti degli stakeholder esterni”. A dirlo è Maria Anghileri, vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria, nel Business family forum di Lecco. “Si debbono mettere le imprese italiane nelle condizioni di poter crescere. E per questo chiediamo che il mercato unico europeo diventi tale. Ad oggi c’è troppa frammentazione, che non permette alle nostre imprese di crescere. E quelle che crescono si spostano all’estero: e questo non è sano per la nostra economia”, prosegue Anghileri. “Dobbiamo diventare un unico stato con un unica strategia e ci devono essere dei fondi stanziati a livello comunitario, come ad esempio avvenuto in pandemia per la transizione green, così da competere Con Stati Uniti e Cina”.