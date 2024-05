Family business forum, Marzadori (musicista): “Felice di essere qui con Fondazione Monzino”

9 Maggio 2024

Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – “Sono molto felice di essere qui con Antonio Monzino di Fondazione Monzino, una Fondazione che dà molto ai giovani e ai giovani musicisti e che punta a portare la musica anche a chi non è musicista”. Lo dice Laura Marzadori, Primo violino del teatro Alla Scala, presente al Family business forum di Lecco, nella sede della Camera di commercio. “La musica è un’arte universale e fondamentale per la crescita dell’individuo: sono musicista da quando avevo 3 anni e la mia famiglia mi ha sostenuto tantissimo in questo percorso”.