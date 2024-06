Fanpage: Braga a Meloni, ”è la stampa bellezza’, solidarietà ai giornalisti’

28 Giugno 2024

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Cara Meloni, Fanpage non è un partito, non è un pezzo di Stato. “È la stampa bellezza! E tu non puoi farci niente, niente”. Solidarietà a Francesco Cancellato e ai giornalisti liberi”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.