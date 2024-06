Fanpage: Conte, ‘a giovani FdI comprare Costituzione’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Meloni, a questi ragazzi comprate una Costituzione e un buon manuale di storia. Dovete spiegare a questi ragazzi che non c’è stato un fascismo buono, non esiste nei libri di storia. Il fascismo si è sempre affidato alla legge non scritta della violenza, con Gramsci, Gobetti, Amendola e altri”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Santi Apostoli riferendosi ai militanti di Gioventù nazionale.