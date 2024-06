Fanpage: Conte, ‘fatti gravi e Meloni resta in silenzio’

27 Giugno 2024

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Ma Giorgia Meloni, che non solo è il presidente del Consiglio ma anche leader di partito, cosa fa? Possibile che riesca a stare in silenzio anche di fronte a questi fatti così gravi?”. Così Giuseppe Conte , a margine della proiezione del film ‘Nata per te’.

“Qui c’è la responsabilità dei dirigenti ma anche un humus diffuso di queste sezioni giovanili di Gioventù nazionale. Si inneggia al nazifascismo, a mitologie di violenza e sopraffazione, antisemitismo, discriminazione. Vanno ripulite anche le sezioni, vanno buttati fuori questi giovani che da queste chat confermano questi atteggiamenti”.