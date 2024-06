Fanpage: Orfini a Fdi, ‘letterina dimissioni non basta’

27 Giugno 2024

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Se la Meloni e i suoi pensano di risolvere quanto emerso grazie a Fanpage con la letterina di dimissioni (per motivi personali) di Flaminia Pace non hanno capito davvero nulla. Devono ripulire davvero, cacciando anche quei parlamentari e dirigenti che sapevano e che hanno coperto. Altrimenti è solo una ridicola finta. (Anticipo il finale: no, non lo faranno)”. Così Matteo Orfini del Pd su twitter.