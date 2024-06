Fanpage: Paita (Iv), ‘parole Segre grido d’allarme da ascoltare’

29 Giugno 2024

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Liliana Segre lancia un allarme che non può essere ignorato; le sue parole confermano quello che diciamo da tempo e cioè che l’antisemitismo è un fenomeno presente e purtroppo ancora radicato nel nostro paese. Segre rappresenta un valore per la nostra nazione, che tutti riflettano sulle sue parole e operino per cancellare questa piaga che non è davvero più tollerabile”. Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.