Fanpage: Romeo, ‘bene commissione Segre, estendere anche ad altri contenuti’

2 Luglio 2024

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Bene l’acquisizione dei filmati dell’inchiesta di Fanpage. La decisione della commissione, sotto la Presidenza della senatrice Segre, è stata sostenuta da tutti i gruppi e anche dalla Lega, perché è giusto fare luce sulla vicenda. Poiché fedeli al principio per cui in tema di odio razziale e antisemitismo è nostro dovere fare chiarezza, riteniamo sia altrettanto giusto estendere l’esame da parte della commissione anche ad altri contenuti: pensiamo ai gravi episodi documentati dalla stampa in occasione di manifestazioni anti-Israele, alle quali hanno preso parte alcuni collettivi studenteschi”. Così in una nota il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama e componente della commissione Segre.

“In un momento come questo, in cui in tutta Europa crescono i sentimenti di antisemitismo e discriminazione, riteniamo sia importante avere un quadro il più possibile chiaro della dimensione dell’odio nel nostro Paese”, conclude l’esponente leghista.