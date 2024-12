Farina (Governatorato vaticano): “Vaticano all’avanguardia, sta dando l’esempio per ambiente e risparmio energia”

20 Dicembre 2024

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Il prossimo passo sono i magazzini della Vignaccia, è il doppio della superficie dell’ingresso dei Musei ed è già in corso di lavorazione, terminerà nei primi mesi del 2025, produrrà il doppio di energia nell’arco dell’anno; poi ci sono anche la realizzazione delle colonnine di ricarica elettrica e altri progetti su parte dei tetti di alcune abitazioni che lo consentono, all’interno del territorio della città del Vaticano, Laudato Si”’.

Così Salvatore Farina, direttore della Direzione Infrastrutture e Servizi, Governatorato Città del Vaticano, all’inaugurazione della nuova copertura vetrata fotovoltaica del Cortile delle Corazze nei Musei Vaticani. ”Tutto il Governatorato e la mia direzione in particolare stiamo svolgendo questi progetti che tendono al Net Zero come da impegni sviluppati in ambito internazionale”.

”Questo impianto ha una potenza di 135 kW in un anno e 274 kWh, l’altro impianto invece produrrà il doppio. Quindi ci avviamo, passo dopo passo, verso gli impegni del 2030 e poi 2050, ma siamo già in una buona posizione. La città del Vaticano è all’avanguardia, sta dando l’esempio e quindi è sulla strada giusta per rispettare l’ambiente, per risparmiare l’energia”.

”Abbiamo sviluppato in grande armonia insieme ai tecnici di Acea-Areti questi progetti che sono veramente complessi perché sono strutture molto particolari, delicate, che insistono su siti assai sensibili e quindi sono molto complessi da realizzare. Questo è stato realizzato veramente a tempo di record e devo dire è stato fatto un gioco di squadra”.