Farmaceutica, Funaro (sindaco Firenze): “Lilly strategica nel nostro territorio”

24 Marzo 2025

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Siamo in un luogo che ha una storia importante nella nostra città, un luogo che è cresciuto sempre di più. Lilly è una realtà strategica nel nostro territorio come” del resto “tante aziende nei nostri territori. Avere un confronto tra le aziende e le istituzioni, sia a livello locale, sia a livello nazionale che europeo è fondamentale, a maggior ragione in un momento storico come questo, in cui si parla di scenari anche preoccupanti, soprattutto per quello che riguarda i dazi e le tante questioni che possono mettere in serie a difficoltà le aziende sui nostri territori”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaco di Firenze, intervenuta oggi al primo appuntamento di ‘Future Callin’ promosso dal Comitato Public Affairs di AmCham dal titolo ‘Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale’, ospitato nella sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino.

“Noi come istituzioni ci siamo per dare il supporto che possiamo a livello locale ma, soprattutto – conclude- per avviare un confronto che possa fortificare sempre di più le aziende nei nostri territori”.