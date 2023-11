Farmaceutica, Gemmato: “Stiamo ridisegnando la governance del settore”

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – “La filiera farmaceutica e dei dispositivi medici contribuisce in modo significativo all’ecosistema delle Life Sciences, con l’Italia leader in Europa per valore della produzione di farmaci. Numerose sono le iniziative del Governo già messe in campo per sostenere il comparto: dai decreti attuativi di recepimento del Regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche, all’istituzione del Tavolo ministero Salute-ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla farmaceutica e il biomedicale, con l’obiettivo rendere l’Italia sempre più attrattiva e competitiva in tema di ricerca produzione di medicinali. Inoltre, stiamo lavorando a un ridisegno della governance farmaceutica, mantenendo un dialogo costante con gli attori coinvolti. Bene quindi momenti di riflessione e confronto tra autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico scientifico come quello di oggi, a testimonianza di come il tema delle Life Sciences stia entrando sempre di più nell’agenda politica economica e sanitaria del nostro Paese”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenendo alla terza edizione dell’Health&BioTech Summit, evento dedicato ai temi della salute e del biotech coordinato da Deloitte Officine Innovazione con Msd Italia e Intesa Sanpaolo RBM Salute, che si è svolto oggi a Roma.