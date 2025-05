Farmaceutica: Ucb Pharma, terza ‘Giornata del volontariato’ nel Villaggio Sos Bambini a Saronno

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) – Nella sua terza ‘Giornata del volontariato’ Ucb Pharma, azienda biofarmaceutica multinazionale con sede a Milano, ha rinnovato il suo impegno a sostegno delle realtà locali: 55 collaboratori di Ucb Italia hanno messo a disposizione tempo, energie e competenze per aiutare la riqualificazione degli spazi del Villaggio Sos Bambini di Saronno. Supportare realtà che investono concretamente in progetti di sviluppo sociale è per la farmaceutica un impegno irrinunciabile – si legge in una nota – una responsabilità che si traduce in azioni concrete a beneficio del territorio e di chi lo abita. Sos Villaggi dei bambini è un’associazione impegnata a garantire un futuro migliore a bambini e famiglie in difficoltà attraverso ambienti sicuri e stimolanti. La multinazionale biofarmaceutica, dedicata quotidianamente allo sviluppo di terapie innovative per le malattie croniche, crede fermamente nel suo ruolo sociale: creare valore non solo per i pazienti, ma anche per le comunità, i propri dipendenti, l’economia e il pianeta.

“Organizzare anche quest’anno la Giornata del volontariato rappresenta per noi molto più di un semplice appuntamento nel calendario aziendale – afferma con entusiasmo Laura Antonioli, Head of Medical Affairs di Ucb Pharma – E’ il riflesso concreto di un impegno profondo e sentito verso una responsabilità sociale che va ben oltre il nostro lavoro quotidiano. Per noi ‘prendersi cura’ significa offrire non solo terapie innovative, ma anche sostenere chi affronta fragilità di natura sociale, economica e sanitaria – aggiunge Antonioli, presente all’attività – E’ accompagnare persone e famiglie in un percorso di rinascita, aiutandole a ritrovare autonomia, speranza e futuro. Crediamo che questa sia la vera essenza della cura, un impegno che nasce dal cuore e si traduce in azioni concrete per costruire comunità più forti e inclusive”.

Nel concreto, “ridipingere strutture, abitazioni e giochi nel Villaggio Sos bambini di Saronno è stato un modo tangibile per supportare questa realtà, i bambini e le famiglie ospitate – sottolinea Antonioli – Le attività svolte rappresentano solo un piccolo gesto, ma hanno un concreto impatto positivo. Ucb Pharma è orgogliosa di contribuire, attraverso questa iniziativa, al benessere della comunità e delle persone che potranno usufruire degli spazi da noi curati. Questo ci ispira a proseguire sempre più nel nostro impegno quotidiano e nelle nostre collaborazioni per una cura capace di andare anche oltre la terapia”.