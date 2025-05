Farmaci, Associazione ictus: “Soddisfatti per ok Aifa a rimborsabilità tenecteplase”

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – La Italian Stroke Association-Associazione italiana ictus (Isa-Aii) esprime grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha approvato la rimborsabilità di tenecteplase per l’utilizzo nel trattamento dell’ictus ischemico acuto in ambito ospedaliero. Questa approvazione rappresenta un passaggio cruciale per l’innovazione terapeutica nell’ambito dello stroke, consentendo l’adozione di un farmaco che unisce efficacia clinica comprovata a una maggiore praticità di somministrazione rispetto alla terapia trombolitica standard attualmente in uso (rtPA – alteplase).

“Isa-Aii accoglie con favore l’approvazione di tenecteplase da parte di Aifa, un farmaco che si è dimostrato sicuro ed efficace in numerosi studi clinici. Tenecteplase offre una somministrazione semplificata in bolo singolo e mostra risultati almeno equivalenti, se non superiori, rispetto all’alteplase nella pratica clinica. Il suo impiego potrà migliorare i tempi di trattamento e l’accessibilità alla terapia trombolitica anche in contesti ospedalieri meno strutturati”. Isa-Aii sottolinea l’importanza di questa decisione per la rete nazionale dell’ictus auspicando una rapida implementazione del tenecteplase nei protocolli ospedalieri, in linea con le più recenti evidenze scientifiche e le raccomandazioni internazionali.