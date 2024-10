Farmaci, Egualia: “Oltre 18 mld nel 2022 giro d’affari generici in Europa”

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute ) – “Il mercato dei farmaci equivalenti in Europa evidenzia un notevole dinamismo: i dati di fatturato delle principali aziende europee forniscono una panoramica, seppur parziale, delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali del settore nei vari Paesi. L’analisi di 156 aziende distribuite in 18 nazioni sottolinea il ruolo cruciale dell’Europa nell’industria farmaceutica, con un giro d’affari che ha superato i 18 miliardi di euro nel 2022, segnando un incremento del 13% rispetto all’anno precedente”. E’ quanto emerge dal report di Osservatorio Nomisma per Egualia ‘Il sistema dei farmaci equivalenti in Italia 2024’, presentato oggi a Roma.

Germania e Italia – evidenzia il rapporto – si posizionano ai vertici della classifica in termini di ricavi delle vendite, evidenziando performance particolarmente virtuose delle 45 imprese italiane analizzate, che vedono aumentare il proprio fatturato dal 2021 al 2022 del 16%, confermando la vitalità del comparto nel Paese.

Rapportando i dati di fatturato al numero di aziende analizzate, si evidenziano significative differenze nella struttura delle imprese italiane e tedesche: mentre in Germania predominano imprese di grandi dimensioni, l’Italia è caratterizzata da aziende più piccole e flessibili, che contribuiscono comunque in maniera rilevante al settore.