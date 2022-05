Farnesina: Di Maio incontra Monda a New York, ‘eccellenza italiana’

Maggio 18, 2022

New York, 18 mag. (Adnkronos) – Nel corso della sua missione a New York per partecipare all’evento ‘Global Food Security Call to Action’, il ministro degli Esteri Di Maio ha incontrato al Consolato italiano lo scrittore e connazionale Antonio Monda. Lo rende noto la Farnesina ricordando che Monda, professore presso l’Università di New York, è stato direttore artistico della Festa del Cinema di Roma e vincitore dell’Efebo d’Oro per il miglior libro sul cinema con La magnifica illusione. Ha mosso i primi passi come assistente di Paolo e Vittorio Taviani, per poi svolgere anche l’attività di critico cinematografico e letterario. E’ il direttore artistico del festival letterario “Le Conversazioni” e collabora con vari giornali italiani.

Di Maio, incontrandolo lo ha salutato come una ‘eccellenza italiana, che porta alto il nome del Paese non solo nei Stati Uniti, ma in tutto il mondo”.