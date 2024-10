Farnesina: incontro sottosegretario Silli con ministro Investimenti Honduras

24 Ottobre 2024

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Il Sottosegretario Giorgio Silli ha incontrato oggi alla Farnesina il Ministro per gli Investimenti dell’Honduras, Miguel Medina, a margine della Conferenza “Clima di investimenti in Honduras” organizzata dall’Organizzazione Internazionale Italo – Latino Americana (IILA), in collaborazione con l’Ambasciata dell’Honduras in Italia e il Consiglio Nazionale degli Investimenti in Honduras. Lo rende noto la Farnesina, aggiungendo che nel corso dell’incontro sono state valorizzate le ottime relazioni bilaterali, che potrebbero trarre ulteriore slancio dall’istituzione di un Meccanismo di Dialogo Politico.

Il Ministro Medina ha illustrato al Sottosegretario Silli le opportunità di investimenti esistenti in Honduras per le aziende italiane – riferisce il ministero degli Esteri – Il Sottosegretario Silli, dal canto suo, ha chiesto al Ministro Medina che il Governo honduregno possa condividere maggiori informazioni sulle opportunità offerte dall’Honduras e sui meccanismi di garanzia giuridica degli investimenti. Egli ha altresì auspicato che Tegucigalpa possa cogliere l’occasione offerta dalla Global Gateway Investment Agenda della UE, che amplia significativamente il ventaglio delle possibili sinergie del Paese con l’Europa e con l’Italia e con il mondo imprenditoriale italiano ed europeo.

“Oggi ho potuto constatare” – ha osservato il Sottosegretario Silli – “la priorità assegnata dal Governo honduregno alle politiche di attrazione degli investimenti esteri, come via per assicurare al Paese una crescita economica stabile ed equilibrata. Parimenti ho rilevato l’aspettativa che il mondo imprenditoriale italiano volga lo sguardo anche verso il mercato honduregno, per valutare le possibili opportunità di investimento, per concorrere anche alla crescita del Paese.”