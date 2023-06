Farnesina: Tajani ha incontrato membri Gii Bruxelles per agenda italiana in Europa

Giugno 29, 2023

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Il ministro Antonio Tajani ha incontrato membri del Gii Bruxelles per discutere di come portare avanti l’agenda italiana in Europa. Fondamentale contributo nostri connazionali impegnati a valorizzare immagine a Bruxelles: imprese, ricerca, innovazione, servizi, agroalimentare”. Così la Farnesina su Twitter, in merito all incontro fra il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e membri del Gruppo Iniziativa Italiana, l’associazione che rappresenta la comunità italiana a Bruxelles in campo imprenditoriale, agroalimentare, d’innovazione, ricerca e servizi.