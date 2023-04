Fascismo: de maria (Pd), ‘ancora manifestazioni a Predappio, governo dica parole chiare’

Aprile 30, 2023

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Ancora una volta una manifestazione a Predappio, caratterizzata dalla nostalgia per la dittatura fascista. Tutte le forze politiche, anche quelle della attuale maggioranza di governo, dicano parole chiare: in una democrazia che si unisce intorno ai valori costituzionali non c’è spazio per il fascismo. In Parlamento abbiamo presentato una proposta di legge per contrastare con più efficacia i fenomeni neofascisti. Diventi l’occasione anche per una chiara presa di posizione di tutti i gruppi parlamentari”. Così Andrea De Maria, deputato Pd.