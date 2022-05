Fascismo: Fratoianni, ‘governo vieti corteo nazionale Casapound a Roma’

Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Roma non può sopportare l’oltraggio che l’organizzazione neofascista Casapound sta organizzando per il prossimo 28 maggio con un corteo nazionale per le vie della Capitale. Il governo Draghi non può permettere che un’organizzazione dichiaratamente fascista, coinvolta in aggressioni e violenze in tutta Italia, sotto processo in molte città, svolga un’iniziativa simile, anzi dovrebbe rendere concreto l’invito del Parlamento per lo scioglimento di tali organizzazioni. Invito rimasto finora inapplicato”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Presenteremo nelle prossime ore un’interrogazione parlamentare al governo – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – in cui chiederemo che questa adunata non si svolga: non è in discussione la libertà di espressione, ma il necessario rispetto della Costituzione, che vieta l’esistenza di organizzazioni fasciste. Organizzazioni fasciste, che come in questo caso, si prendono pure la libertà di cercare di intimidire ancora una volta il giornalista di Repubblica Berizzi. Un fatto inaccettabile in democrazia”.

“Ci aspettiamo infine da quelle forze di maggioranza che si definiscono antifasciste – conclude Fratoianni – non solo comunicati e dichiarazioni indignate alla stampa: sono forze di governo, ed è il momento che il governo faccia atti concreti e chiari”.